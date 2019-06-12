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Sepaş’tan çocuklara karne hediyesi

Sepaş Enerj çocukları karne gününde mutlu etmeye devam edecek. Karnesini gösterenler, sinema biletini kapacak.
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Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, sosyal projeleriyle bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl 4.sü gerçekleşen ve gelenekselleşen Karne Hediyesi etkinliği ile Sepaş Enerji yaz tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de yaşayan 2 bin  500 çocuğa sinema bileti hediye edecek. 15 Haziran tarihinde Kocaeli’nde 41 Burda AVM’de, saat 11.00’de kurulacak Sepaş Enerji standına karnesini getiren çocuklar sinema biletlerini alabilecek.

NEREDE KULLANILABİLİR?

Öğrenciler, sinema biletlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar hediye biletlerde yazan (Gebzecenter, 14 Burda AVM, Sakarya Serdivan AVM ve 41 Burda AVM) Cinemaximum’larda gösterilen herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.

Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi

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