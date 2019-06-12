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UlaşımPark eğlendirirken öğretiyor

2 yıldan bu yana  misafir öğrencilere tramvay gezileri düzenleyen UlaşımPark, bu güne kadar 34 okuldan bin 54  öğrenciyi ağırladığını açıkladı.
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Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., vatandaşlara kendi hizmet alanının dışında çeşitli konularda da  hizmet vermeye devam ediyor. UlaşımPark Genel Müdürlüğü’ne yaklaşık 2 yıldır okullar tarafından çeşitli ziyaretler yapılırken, UlaşımPark birimleri misafir öğrencilere tramvay gezileri düzenliyor.

34 OKULDAN BİNLERCE ÖĞRENCİ

UlaşımPark, gerçekleştirdiği gezi organizasyonlarıyla toplam 34 okuldan bin 54 öğrenciyi genel müdürlüğünde ağırladı. Olumlu geri dönüşler alındığı belirttiği gezi programlarına devam eden UlaşımPark, çocukların, öğretmenlerin ve gerekse velilerin ilgisini çekmeyi başardıklarını duyurdu.

Bugün 14:10 TSİ - Eğitim

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