UlaşımPark eğlendirirken öğretiyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., vatandaşlara kendi hizmet alanının dışında çeşitli konularda da hizmet vermeye devam ediyor. UlaşımPark Genel Müdürlüğü’ne yaklaşık 2 yıldır okullar tarafından çeşitli ziyaretler yapılırken, UlaşımPark birimleri misafir öğrencilere tramvay gezileri düzenliyor.
34 OKULDAN BİNLERCE ÖĞRENCİ
UlaşımPark, gerçekleştirdiği gezi organizasyonlarıyla toplam 34 okuldan bin 54 öğrenciyi genel müdürlüğünde ağırladı. Olumlu geri dönüşler alındığı belirttiği gezi programlarına devam eden UlaşımPark, çocukların, öğretmenlerin ve gerekse velilerin ilgisini çekmeyi başardıklarını duyurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz