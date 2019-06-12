Kaçak yapılara 11 bin 754 TL ceza kesildi

Encümen toplantısında Kabaoğlu Mahallesi’ndeki 50 metrekarelik belediye alanı Ahmet Ulusoy’a 32 bin 500 liraya satılırken, Hatipköy’de ise 147 metrekarelik alanın 30 bin 500 liraya tahsis belgeli satışı Ekrem Taş’a yapıldı.

TOPLAMDA 11 BİN 754 TL CEZA

Toplantıda kaçak yapılılarla ilgili de karar alındı. Kaçak yapı nedeniyle Fatih Mahallesi’nde Ali Acıkök’e 6 bin 880 lira, Gündoğdu Mahallesi’nde Şazimet Konut’a 1162 lira, Sanayi Mahallesi’nde Orhan Gedik’e 1227 lira, Yeşilova Mahallesi’nde de Remziye Sözer’e 2 bin 485 para cezası kesildi.