İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan balıkçı Mehmet lakaplı Mehmet Oruç (67) yakalandığı amansız hastalık sebebiyle bugün vefat etti. Seka Kağıt Fabrikası emeklisi Mehmet Oruç evli ve 3 çocuk babasıydı. Merhum Oruç'un cenazesi yarın (Perşembe) Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığına toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Balıkçı Mehmet vefat etti
İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan balıkçı Mehmet lakaplı Mehmet Oruç bugün vefat etti.
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Yorumlar
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Orhan Özkan - ALLAH RAHMET EYLESİN.SEKA EMEKLİSİDİR.SEVENLERİNİN VE FERUDUN ABİNİN BAŞI SAĞOLSUN.
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