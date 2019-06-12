Balıkçı Mehmet vefat etti

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan balıkçı Mehmet lakaplı Mehmet Oruç (67) yakalandığı amansız hastalık sebebiyle bugün vefat etti. Seka Kağıt Fabrikası emeklisi Mehmet Oruç evli ve 3 çocuk babasıydı. Merhum Oruç'un cenazesi yarın (Perşembe) Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığına toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.