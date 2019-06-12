Aygün Aynagöz başkanlığındaki Bizkandıra’yız Türk Sanat Müziği Platformu yöneticileri önceki gün Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Okyar, “Biz Kandıra’yız Platformunun Türk Müziği Koro çalışmaları, şiir günü buluşmaları başta olmak üzere başarılı faaliyetlerini dikkatle ve yakından takip ediyorum. Ziyaret için teşekkür ederim” dedi.
Bugün 14:40 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Okyar’a geçmiş olsun ziyareti
Aygün Aynagöz başkanlığındaki Bizkandıra’yız Türk Sanat Müziği Platformu yöneticileri önceki gün Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz