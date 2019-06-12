Okyar’a geçmiş olsun ziyareti

Aygün Aynagöz başkanlığındaki Bizkandıra’yız Türk Sanat Müziği Platformu yöneticileri önceki gün Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Okyar, “Biz Kandıra’yız Platformunun Türk Müziği Koro çalışmaları, şiir günü buluşmaları başta olmak üzere başarılı faaliyetlerini dikkatle ve yakından takip ediyorum. Ziyaret için teşekkür ederim” dedi.