Aygün: Amacımız gönül ve hizmet Belediyeciliği

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından kendisine tebrik için gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Başkan Aygün, bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, TCDD 1. Bölge Müdür Vekili Levent Meriçli, Saraybahçe Belediyesi Eski Başkanı Halil Vehbi Yenice, Kandıra Belediyesi Eski Başkanı Cengiz Kan ile İbni Sina İlkokulu Müdürü Adnan Balkan ve Okul Aile Birliği Yöneticileri ile bir araya geldi.

“İSTİŞARE İÇİNDEYİZ”

Konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derince’mize hizmet etme noktasında gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerek esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile sürekli istişare içerisindeyiz. Bizim için atacağımız her adımda halkımızın fikirleri çok önemli. Derince’yi el birliği içerisinde daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi. Konuşmasında birliktelik vurgusu yapan Başkan Aygün, gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliği ile pekiştireceklerini ifade etti.