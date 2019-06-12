Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:42 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 14:43 TSİ

Körfez’e sanat sokakları

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,  “Körfez’de farklı noktalarda sanat sokakları oluşturacağız” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin yılsonu sergisi Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirildi. Sergi açılışına; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Nilüfer Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak söz alan Müdür Vekili Nilüfer Özdemir, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KURSLARIN ÖNEMİ

Daha sonra söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Eğitim Merkezi kurslarının önemine değindi. Söğüt, “Halk Eğitim Merkezleri adeta bir halk üniversitesi. Bizler de bu gözle bakıyoruz ve her zaman desteğimizi sunuyoruz. Bilim ve teknoloji çağındayız ama el sanatlarının unutulmaması da önemli. Halk Eğitim Merkezimiz bu konuda önemli bir görev üstleniyor” dedi.

Bugün 14:42 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Cimilli İbo, Dostlar Kadırga’da sahne alıyor mask
Cimilli İbo, Dostlar Kadırga’da sahne alıyor
Başkent Nikomedia dünyaya tanıtılacak! mask
Başkent Nikomedia dünyaya tanıtılacak!
Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor mask
Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor
Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyüledi mask
Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyüledi
Valabi kanguruları, Ormanya ailesine katıldı mask
Valabi kanguruları, Ormanya ailesine katıldı
“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü mask
“Ay Işığında Şamata” büyük ilgi gördü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL