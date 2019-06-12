Körfez’e sanat sokakları

Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin yılsonu sergisi Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirildi. Sergi açılışına; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Nilüfer Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak söz alan Müdür Vekili Nilüfer Özdemir, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KURSLARIN ÖNEMİ

Daha sonra söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Eğitim Merkezi kurslarının önemine değindi. Söğüt, “Halk Eğitim Merkezleri adeta bir halk üniversitesi. Bizler de bu gözle bakıyoruz ve her zaman desteğimizi sunuyoruz. Bilim ve teknoloji çağındayız ama el sanatlarının unutulmaması da önemli. Halk Eğitim Merkezimiz bu konuda önemli bir görev üstleniyor” dedi.