AKP Kocaeli'ye Binali Yıldırım talimatı

Cumhur İttifakı AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 23 Haziran’da gireceği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için 81 ilde pankart ve afiş çalışması sürerken, en yoğunu İzmir’de gerçekleşti. Yıldırım’ın İzmir milletvekili olması nedeniyle başta AKP İzmir İl Başkanlığı binası ve ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 megalight (büyük ebatlı aydıtlatmalı reklam panosu), 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu “Yanındayız her zaman” ve “İstanbul’un sana ihtiyacı var” yazılı pankartlar ve afişler asıldı. AKP Genel Merkezi, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması yapılması talimatını verdi. Yakın zamanda Kocaeli’nin birçok noktasında Yıldırım’ın afişlerinin ve pankartlarının asılması bekleniyor.