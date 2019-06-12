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AKP Kocaeli'ye Binali Yıldırım talimatı

AKP Genel Merkezi tarafından 81 ildeki teşkilatlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın afiş ve pankartlarının asılması talimatı verildi.
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Cumhur İttifakı AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 23 Haziran’da gireceği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için 81 ilde pankart ve afiş çalışması sürerken, en yoğunu İzmir’de gerçekleşti. Yıldırım’ın İzmir milletvekili olması nedeniyle başta AKP İzmir İl Başkanlığı binası ve ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 megalight (büyük ebatlı aydıtlatmalı reklam panosu), 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu “Yanındayız her zaman” ve “İstanbul’un sana ihtiyacı var” yazılı pankartlar ve afişler asıldı. AKP Genel Merkezi, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması yapılması talimatını verdi. Yakın zamanda Kocaeli’nin birçok noktasında Yıldırım’ın afişlerinin ve pankartlarının asılması bekleniyor.

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Yorumlar

(5)
05

Cenk - Yorumlara bakıyorum da yorum sahipleri İstahbulu CHP'li Başkanların yönettiği zamanıları galiba ya hiç bilmiyorlar yahutta hiç hatırlamıyorlar ! Allah bir daha o günleri İstanbullulara yaşatmasın diyoruz !

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 18:33
04

Cafer Güneş - Arap yağı bol bulunca misali.İstanbuldaki seçimin başka illerle ne alakası var.har vurup harman savurmaya yer ALLAH ıslah eylesin.

Yanıtla . 0Beğen 12 Haziran 18:21
03

izmitli - Bu ne rezilliktir ya siyasetin cılkının bile cılkını çıkardınız 17 senedir evimizde işyerimizde sokakta caddede tvlerde dizlerde gazetelerde her yerde vıcık vıcık akp oldu artık istemiyoruz sizi ne zorla gözümüze sokuyorsunuz psikolojimiz bozuldu akp yüzünden yeter artık ya yteter

Yanıtla . 3Beğen 12 Haziran 17:17
02

Şener saygılı - Hayatınız kopya hayallerinizi gerçekleştirdiniz milleti ikiye böldünüz istanbul büyük şehir belediyesini adeta sömürdünüz hiç bir işe yaramaz vakıf ve dernekler adı altında rezillinizi size oy veren dürüst insanlarda gördü ve elinizi yakamızdan cebimizden çekin artık

Yanıtla . 10Beğen 12 Haziran 16:00
01

İzmi̇tli̇ - NE YAPARSANIZ YAPIN.ARTIK YEMİYORUZ.EMİNİMKİ İSTANBULLU SEÇMENDE YEMİYECEKTİR.HALKA TEPEDEN BAKANLARA OY YOK.

Yanıtla . 13Beğen 12 Haziran 15:13
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