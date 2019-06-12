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Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, sosyal medyadaki yakışıksız söylemlere tepki gösteren Dilek İmamoğlu’na teşekkür etti.
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23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AKP tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Habertürk muhabiri Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Kendisi hakkında yayımlanan haberlere çok üzüldüğünü belirten Yıldırım, Par’ın “Semiha Hanım, son dönemde sosyal medyada sizinle ilgili yakışıksız söylemler oldu. Üzüldünüz mü, nasıl karşıladınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.”

​"DİLEK İMAMOĞLU’NA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıldırım, “O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?” sorusu üzerine de şunları kaydetti: “Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum." Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi.

DİLEK İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eşinin adaylığının açıklanması sonrası kendi ailesiyle Yıldırım ailesinin fotoğrafının kıyaslanmasına tepki gösteren Dilek İmamoğlu, 1 Ocak’ta Cumhuriyet’e verdiği demeçte “Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum” ifadesini kullanmıştı.

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