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İYİ Parti’den AKP’ye tepki!

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, yaptığı yazılı bir açıklama ile İzmit Belediyesi’nin gergin geçen haziran meclisi ile ilgili olarak AKP’lileri hedef aldı.
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, yaptığı yazılı bir açıklama ile İzmit Belediyesi’nin gergin geçen haziran meclisi ile ilgili olarak AKP’lileri hedef aldı. Filiz, İzmit’te yaşananların AKP'nin kaybettiği belediyelerde halka hizmet üretmeyi değil kavga ve gürültü çıkararak meclisi çalıştırmamayı gözettiklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN!

TBMM’de muhalefetin verdiği hiçbir araştırma önergesinin kabul edilmediğini dile getiren Filiz, “AKP-MHP ittifakı, yerel mecliste kendilerinden olmayan belediye başkanını diktatörlükle suçluyorlar. Ülkemizde eleştiri amaçlı bir söz söyleyen herkesi savcılığa veren zihniyet İzmit'te çok komik duruma düşmüştür. Eski İzmit Belediye Başkanının meclisi nasıl yönettiği ortadayken Hürriyet'i diktatörlükle suçlamak en basit tabirle haddini bilmezliktir. Yaşananlar, hukuksuzlukla yenilenecek olan İstanbul belediye seçimi öncesinde Millet İttifakına karşı oynanan kirli oyunların bir parçasıdır” dedi.

Bugün 15:34 TSİ - Siyaset

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