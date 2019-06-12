İmam Hatip Okulu’na 8 derslik daha yapılacak

Gebze’de daha önce hayırsever Muzaffer Altıntaş tarafından yaptırılarak hibe edilen 23 derslikli İmam Hatip Ortaokulu binasına ek olarak 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu Ek Derslik Binası yapımına ait Protokol imza töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımı ile gerçekleştirildi. Valilik Makamında gerçekleşen imza törenine, Vali Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Muzaffer Altıntaş ile ailesi katıldı.



"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İmza protokolü nedeniyle konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Muzaffer bey daha öncede bir anaokulu ve 23 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yaptırmıştı. Okulun ek derslik ihtiyacı ortaya çıkınca 8 derslikli daha bir okulu yanına yapmak üzere protokol imza töreninde bir aradayız. Eğitime katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.