Çiftçilere çilek ve kivi desteği

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, tarımsal faaliyette bulunan ve Ziraat Odası üyeliği olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ‘Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi’ uyguluyor. Proje kapsamında modern meyve bahçesi tesisleri oluşturmak amacı ile çilek fidesi, doku kültürü, kivi fidanı, kivi ve çilek bahçesi kurulumu için gerekli olan malzemeler verildi.

DİKEY TARIM APARATI

Proje kapsamında çiftçilere dikey tarım aparatı veriliyor. Sera içerisinde 1 dikey tarım aparatında çilek yetiştirildiğinde 2.5 metrekareye 200 fide dikilebiliyor. Dikey tarım aparatı ile sulama ihtiyacı en aza indirilirken hasat ve bakım işlemleri daha kolay yapılarak işçilik maliyeti düşürülüyor. Kurulumu yapılan dikey tarım aparatı ile bitkide hastalık ve zararlıların kontrolü daha kolay yapılabiliyor.

KİVİ VE ÇİLEK BAHÇELERİ KONTROL EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi çiftçilere sadece fide dağıtmakla kalmıyor. Çiftçiler tarafından ekimi yapılan fide, fidanlar ile çilek ve kivi bahçeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Çiftçileri modern meyve bahçesi üretimine yönlendirmek ve gelir düzeyini artırmak amacıyla yapılan proje büyük ilgi görüyor.

HAYWARD VE MATUA KİVİ FİDANI

Yüzde 50 hibe destekli proje kapsamında çiftçilere Hayward ve Matua cinsi kivi fidanları veriyor. Hayward kivi doku kültürü ile çoğaltılmış, meyveleri iri, meyve kabuğu yeşilimsi kahverengi sık ince tüylerle kaplı ve uzun süre depolama özelliği ile biliniyor. Dünyada en çok rağbet gören kivi çeşidi olan Hayvard Kivi fidanı, erkeği ve dişisi ayrı fidanlarda olan bir bitki olduğu için bahçe hazırlanırken dişi fidanların yanında yeteri kadar erkek fidan dikilmesi gerekiyor.

ALBİON ÇİLEK FİDESİ

Proje kapsamında çiftçilere verilen çilek fideleri ise Albion cinsi. Albion çilek hastalıklara dayanıklı, lezzetli, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar koşullarına dayanıklı bir çeşit olarak sektörde biliniyor. Normal çilek fidelerinden 1 dekardan 1,5 ila 2 ton arasında verim alınırken Albion çilek fidesi dikiminden sonra 1 dekardan 3 ile 5 ton çilek verimi alınıyor.