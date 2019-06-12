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Bugün 16:05 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:06 TSİ

PTT AŞ’den Çevre Günü’ne özel pul

PTT AŞ tarafından tema olarak “Sıfır Atık” projesine yer verilerek hazırlanan “Dünya Çevre Günü” konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 10 Haziran’da tedavüle sunuldu.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “Dünya Çevre Günü” konulu tek değerli anma pulu 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında önceki gün tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; “Dünya Çevre Günü” konulu “Sıfır Atık” temalı 2 lira bedelli stickerli blok anma pulu, söz konusu pula ait 3.50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT işyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimdeki artış dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetmiyor. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanımı günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Sıfır atık uygulamaları; verimlilik ve performansın artmasını, israfın önlenmesi ve maliyetlerin azaltılmasını, çevresel risklerin azalmasını, kurum çalışanlarının duyarlı tüketici duygusuna ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda kurumun çevreci sıfatına sahip olmalarını sağlıyor.

Bugün 16:05 TSİ - Ekonomi

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