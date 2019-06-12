Meclis'te görüşülen ve onaylanan Torba Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören yasa yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanun, aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de hükme bağlıyor.
Bugün 16:05 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
Yeni Torba Yasa yürürlüğe girdi
Meclis'te görüşülen ve onaylanan Torba Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz