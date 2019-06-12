İmar barışı için süre uzatımı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, imar barışına başvuru süresinin 30 Haziran'da dolacağını belirterek, sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etti. Palandöken, yazılı açıklamasında, uygulama sayesinde imar sorunlarının çözüldüğünü ve ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.
DEVLET KAZANDI!
İmar barışının başladığı tarihten bu yana, 10 milyonun üzerinde başvuru alındığını kaydeden Palandöken, “Ülke genelindeki yaklaşık 13 milyon kaçak yapının 10 milyonu uygulamadan faydalandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana, devletimiz 18,5 milyar lira kazanç elde etti” ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz