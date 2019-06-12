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ÇAYKUR'dan büyük alım

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşılarak 230 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşılarak 230 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 10 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.

ALIMLAR SÜRÜYOR

Alımların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Çaykur olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin tamamının çay hasadına başladığı günlerden itibaren işletmelerimizin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayı, günlük planlamalarla almakta ve fabrikalarımızın tamamında tam kapasite üretim yapmaya devam etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Bugün 16:07 TSİ - Ekonomi

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