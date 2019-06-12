Mehmet Akif Yılmaz'dan şok FETÖ itirafı

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Kocaeli TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ters Köşe programında gazeteci Ahmet Akçaalan’ın konuğu oldu. Programda yaptığı açıklamaları ile kamuoyunda dikkat çeken milletvekili Yılmaz, FETÖ ile mücadelenin hassasiyetle devam ettiğini vurguladı, “Ancak hala Kocaeli ve Gebze bölgesinden bilinen isimlerin sokakta dolaşması bizi yaralıyor” dedi.

“CHP, HDP İLE İTTİFAK HALİNDE, BU ÇOK AÇIK”

Konuşmasında İstanbul’da tekrarlanacak olan seçimlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Yılmaz, “CHP burada HDP ile burada ittifak halinde. Bu artık bilinen bir olay. Saadet Partisi tabanı da CHP ve HDP ile yakınlaşmaları dolayısıyla kendi tabanlarından ciddi şekilde tepki görüyorlar” dedi.

“MAĞDURİYETLER GİDERİLİYOR”

FETÖ ile mücadele konusunda da önemli açıklamalar yapan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bu konuda her alanda çöreklenmiş bir yapı ile mücadele ediyoruz. İhraç edilen isimleri araştırıyorduk. Arkadaşlarımıza soruyoruz, okullarda bildiğiniz isimler mi yoksa can yakıyor muyuz diye soruyorduk. Çoğunun nokta atış olduğu söyleniyordu. Arada bir şekilde mağdur olan isimler de oldu. Haksızlığa, kumpasa uğramış öğretmen arkadaşımızla ilgili konuları Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıyarak görevine iade ettirdik. Adına kullanmadığı hat açılan insanlar var. Kurulan komisyon mağdur olanı görevine iade ediyor” diye konuştu.

“CHP, FETÖ’YE SAHİP ÇIKTI”

AKP’nin FETÖ ile mücadelede samimi olmadığı eleştirilerine de yanıt veren Yılmaz, “FETÖ ile mücadele 17-25 Aralık’tan sonra başladı, 15 Temmuz’dan sonra ise daha da genişletildi. Ondan önceki süreci de yaşayan bir kişiyim. Bu adamların kurumlarına yönelik alınan kapatma kararları anında idari mahkemeden dönüyordu. O dönemde yapılanların karşısında duran siyasi irade CHP’ydi. Zaman Gazetesi’ni kapatırken Enis Berberoğlu ve Eren Erdem oraya gidip onlara sahip çıktılar. Hatta Eren Erdem’in “Ben Zaman Gazetesi’ne, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile destek amacı ile gittim’ itirafı hala akıllarda. Ve bu adamlar bizi FETÖ ile samimiyetle mücadele etmemekle suçluyor” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU’NA TANKLAR YOL VERDİ!”

15 Temmuz hain darbe girişimi döneminden de hatırlatmalarda bulunan milletvekili Yılmaz, “O gece Cumhurbaşkanı halkının içindeydi, hepimiz sahalarda meydanlardaydık. Fakat ‘Darbeye karşı tankların önüne ilk ben çıkarım’ diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o tankların yol vermesi ile kahve içmeye belediye başkanının evine gitti. Onun beklentisi ‘Şunlar bir düşse de bize alan açılsa’ şeklindeydi. Onlarla zımni bir ittifak içindeydiler. Hatta o dönemlerde girdiğimiz seçimlerde FETÖ eşkıyalarının seçimlerde bizzat sandıklarda AK Parti’ye kaybettirecek kim varsa onun yanında mücadele edin talimatını da biliyoruz” dedi.

“ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZİYORLAR”

15 Temmuz darbe girişiminin kendilerine tüm engellerin aşılması için imkan verdiğini de söyleyen Yılmaz, “Fakat bu mücadele uzun sürecek. Bunların elebaşları 15 Temmuz’dan önce peyderpey yurt dışına kaçmışlar. Bize yönelik en büyük eleştiri konusu ticaret erbabı ile ilgili. Kim oldukları bilinen, FETÖ’nün para kasası olarak görülen, ticaretin içinde olan insanları bu noktada sevk ve idare eden tiplerin içeri alındıktan sonra salındığı yönünde eleştiriler bize de ulaşıyor, isimler de veriliyor. Kocaeli genelinde, Gebze’de elini kolunu sallayarak gezenler hala var” açıklamasında bulundu.

“BANA DA İHBAR GELMİŞTİ”

Kendilerine gelen ihbarları da yetkili birimlerle paylaştıklarını kaydeden Yılmaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Bunları biz gerekli yerlere iletiyoruz. Şahıslar ve konu ile ilgili yargı süreci işliyor. 15 Temmuz sonrasında Bana da bir ihbar geldi. Önemli bir görevde bulunan bir ismin çok ciddi üst düzey bir FETÖ’cü olduğu söylendi. İhbarın kaynağı ise İstanbul. Söyleyen kişi, ‘Ben bunların aile dostuyum, bunlar FETÖ’nün spor yapılanmasını organize eden kişiler’ deyince meseleyi yetkili birimlerle görüştüm.”

“O İHBAR DOĞRU ÇIKTI”

“Kurum içi isim vermek istemiyorum, onlarla bağlantıya geçtim, şaşırdılar. Hatta o kişinin sol zihniyet olduğunu söylediler. Başka birisine sordum, MHP’li dedi. Böyle bukalemun gibi her kılığa girmiş tipler bunlar. Yine de araştırmalarını istedim. Bir zaman sonra şahısla ilgili ihbarın doğru olduğu bilgisi geldi. Yaptırdığı darbeyle, askeri yönetimle alakalı tezlerden bir fikir hazırlığı içinde olduğu tespit ediliyor. Evine yapılan baskında ise Cumhurbaşkanımız ve çok ismin kayıtları, dinlemeler tespit edildi. İhbarı yapan kişinin söylediği gibi fotoğraflarda futbolcularla birlikte FETÖ’nün terörist başının fotoğrafları vardı, hepimiz şok olduk.”

“SÜRECİ SAĞLIKLI GÖTÜRMELİYİZ”

FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili olarak “Yok diyemem” ifadesini kullanan Yılmaz, “Şimdi yok derim yarın birisi çıkar. Örgütün kendilerini çok iyi gizleyebilen kripto bir katmanı da var. Bunları bulup ortaya çıkarmak da bizim görevimiz. Öteden bu yana gelen ihbarlar var. Bu kasasıydı neden dışarıda diye eleştiriler geliyordu. Gelen ihbarları ilettik, kimileri alındı. kimileri yargılandı ve dışarı çıktı. Tabi toplum içinde bilinen isimlerin meydanlarda dolaşması bizi yaralıyor. Bunu asgari seviyeye indirdik. Fakat insanların kalbinin mutmain olması için süreci daha sağlıklı götürmeliyiz” diye konuştu.

MOR BEYİN HATIRLATMASI!

Kocaeli’de devam eden Donanma davasını da örnek gösteren Yılmaz, konu hakkındaki sözlerini şöyle bitirdi: “Gerçekten bu işin içinde olanlar cezalarını çekiyorlar. Kocaeli’deki Donanma davasında suçlular gerekli cezaları aldılar. Bir el FETÖ ile mücadeleyi AK Parti hassasiyetle yürütmüyor diye bir propaganda yürütüyor. Bu propaganda FETÖ ile sürecini de zayıflatıyor ve bilerek yapılıyor. İçerde olanlar da bazı isimler vererek birilerinin mağdur edilmesi ile süreci manipüle ediyor. Mor beyin meselesinde birçok alakasız isim alındı. Daha sonra bu işin bir FETÖ organizasyonu olduğu orta çıktı. Böyle bir yapıyla mücadele ediyoruz. Zor bir mücadele, fakat kararlılıkla sürdürmeliyiz.”