AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın FETÖ ile ilgili olarak yaptığı “Hala ellerini kollarını sallayarak sokakta gezenler var. Bu bizi yaralıyor” şeklindeki açıklaması bir anda kentin ilk siyasi gündemi oldu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Yılmaz’dan bahsettiği FETÖ’cülerin isimlerini açıklamasını istedi.

“YILMAZ İSİMLERİ AÇIKLAMALI”

Tarhan, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında, “AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, katıldığı televizyon programında ‘Kocaeli ve Gebze bölgesinden FETÖ ile ilişkileri bilinen isimlerin sokakta dolaşması bizi yaralıyor’ şeklinde bir açıklama yaptı. Vekilimiz kimleri kast ettiğini açıklamalıdır. Terör bağlantısı olan kişiler biliniyorsa üstü kapalı değil, açık açık deklare edilmelidir” dedi.

“BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR”

Yılmaz’ın yaptığı açıklamasının bir suç duyurusu niteliğinde olduğunu dile getiren Tarhan, “Cumhuriyet cavcıları derhal gereğini yerine getirmeli ve soruşturma başlatmalıdır. Bir milletvekilimiz FETÖ üyesi olduğunu bildiği kişilerin olduğunu söylüyorsa yargı derhal bu konunun üzerine gitmeli ve hukuksal süreç başlatılmalıdır” diye konuştu.

“KİMLERİ KAST EDİYOR?”

“15 Temmuz sürecinde FETÖ’nün nerelere, nasıl sızabileceğini, engellenmezse neler olabileceğini çok acı bir şekilde tecrübe ettik” diyen Tarhan, “Ne yazık ki sonrasındaki gelişmeler cadı avına dönüştü ve alakası olmayan kişiler, akademisyenler, gazeteciler FETÖ ile ilişkilendirildi. FETÖ ile mücadele ima ve işaret ederek yapılamaz. Sayın vekilimiz madem isimleri biliyor kimleri kast ettiğini açıklamalı ve gereğinin yapılması için konunun takipçisi olmalıdır” açıklamasında bulundu.

“ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Terör örgütlerine karşı yapılan her türlü mücadelede iktidar ve muhalefetin tek vücut olarak hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Tarhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli, Türkiye’nin ekonomik anlamda taşıyıcı kolonu olan bir şehirdir. Bu şehirde FETÖ’nün A’sı bile geçmemelidir. Kocaeli’de FETÖ’cü değil sanayicinin, işçinin, öğrencinin, emekçinin sorunlarına çözüm aranmalıdır. Tüm terör örgütlerini temizlemek için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapmaya hazırız.”