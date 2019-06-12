Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:40 TSİ- Siyaset

Tarhan’dan Yılmaz’a çağrı: FETÖ’cüleri açıkla!

AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın FETÖ ile ilgili olarak yaptığı “Hala ellerini kollarını sallayarak sokakta gezenler var. Bu bizi yaralıyor” şeklindeki açıklaması bir anda kentin ilk siyasi gündemi oldu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Yılmaz’dan bahsettiği FETÖ’cülerin isimlerini açıklamasını istedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın FETÖ ile ilgili olarak yaptığı “Hala ellerini kollarını sallayarak sokakta gezenler var. Bu bizi yaralıyor” şeklindeki açıklaması bir anda kentin ilk siyasi gündemi oldu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Yılmaz’dan bahsettiği FETÖ’cülerin isimlerini açıklamasını istedi.

“YILMAZ İSİMLERİ AÇIKLAMALI”

Tarhan, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında, “AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, katıldığı televizyon programında ‘Kocaeli ve Gebze bölgesinden FETÖ ile ilişkileri bilinen isimlerin sokakta dolaşması bizi yaralıyor’ şeklinde bir açıklama yaptı. Vekilimiz kimleri kast ettiğini açıklamalıdır. Terör bağlantısı olan kişiler biliniyorsa üstü kapalı değil, açık açık deklare edilmelidir” dedi.

“BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR”

Yılmaz’ın yaptığı açıklamasının bir suç duyurusu niteliğinde olduğunu dile getiren Tarhan, “Cumhuriyet cavcıları derhal gereğini yerine getirmeli ve soruşturma başlatmalıdır. Bir milletvekilimiz FETÖ üyesi olduğunu bildiği kişilerin olduğunu söylüyorsa yargı derhal bu konunun üzerine gitmeli ve hukuksal süreç başlatılmalıdır” diye konuştu.

“KİMLERİ KAST EDİYOR?”

“15 Temmuz sürecinde FETÖ’nün nerelere, nasıl sızabileceğini, engellenmezse neler olabileceğini çok acı bir şekilde tecrübe ettik” diyen Tarhan, “Ne yazık ki sonrasındaki gelişmeler cadı avına dönüştü ve alakası olmayan kişiler, akademisyenler, gazeteciler FETÖ ile ilişkilendirildi. FETÖ ile mücadele ima ve işaret ederek yapılamaz. Sayın vekilimiz madem isimleri biliyor kimleri kast ettiğini açıklamalı ve gereğinin yapılması için konunun takipçisi olmalıdır” açıklamasında bulundu.

“ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Terör örgütlerine karşı yapılan her türlü mücadelede iktidar ve muhalefetin tek vücut olarak hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Tarhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli, Türkiye’nin ekonomik anlamda taşıyıcı kolonu olan bir şehirdir. Bu şehirde FETÖ’nün A’sı bile geçmemelidir. Kocaeli’de FETÖ’cü değil sanayicinin, işçinin, öğrencinin, emekçinin sorunlarına çözüm aranmalıdır. Tüm terör örgütlerini temizlemek için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapmaya hazırız.”

Bugün 17:40 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
AKP Kocaeli'ye Binali Yıldırım talimatı mask
AKP Kocaeli'ye Binali Yıldırım talimatı
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
YRP'li Dönmez: Fabrika tamamen kaçak mask
YRP'li Dönmez: Fabrika tamamen kaçak
Erdoğan, İstanbul seçimi için miting yapmayacak mask
Erdoğan, İstanbul seçimi için miting yapmayacak
Karar sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama mask
Karar sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha... mask
Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi

GALERİ

Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL