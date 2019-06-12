Karayolları Genel Müdürlüğü Kocaeli il sınırlarındaki yol ve kavşaklarda bakım, onarım ve yapım inşalarına devam ediyor. Başiskele Sarıdere Köprülü kavşağı yanında bulunan Sarıderesi’nde, olası taşkınlarda köprülü kavşağın kollarının su altında kalmaması için köprülerde ayak yükseltme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşağının Yalova yönünden Ankara yönüne bağlantıyı sağlayan ve İstanbul yönünden Kandıra önüne gidişi sağlayan kavşak kolları, köprü inşaları çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacaktır.

KANDIRA YOLUNA BAĞLANTI KULLAR KAVŞAĞINDAN SAĞLANACAK

İki ay sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında İstanbul’dan Kandıra yönüne gidecek olan araçların Kandıra yönüne bağlantısı Başiskele Kullar Kavşağından sağlanacak. Çalışmalar esnasında kavşak bölgesinde bulunan eski demiryolu köprüsü de trafiğe kapalı olacak. Yine Yalova yönünde gelen araçların Ankara yönüne bağlantıları BaşiskeleSarıdere Kavşağında yer alan üç adet yonca kullanarak sağlana bilinecek.

DERE ÜSTÜNDE KÖPRÜLERİN YÜKSEKLİĞİ ARTTIRILIYOR

Sarıdere Köprüsü özellikle yağışların yüksek olduğu dönemlerde su seviyesi artarak taşkınlara neden olabiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü de olası taşkınlarda Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşağı’nın dere üzerinde kalan kollarının su altında kalmaması için kavşak kolları üzerindeki köprülerin yüksekliğini arttırıyor. Çalışmalar kapsamında eski köprüler yıkılarak yerine daha yüksek yeni köprüler yapılacak.