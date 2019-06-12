Dolmuş taksiciler kongreye gidiyor

S.S.6’nolu Kocaeli ili Merkez İlçesi İzmit Şehir İçi Dolmuş Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yılda bir yaptığı olağan gelen kurulunu, bu sene 16 Haziran Pazar günü gerçekleştiriyor. 7 dönemdir kooperatif başkanı olan Timucin Sevilmiş adaylığını açıkladı. 5 kişilik yönetim kurulunu da açıklayan Sevilmiş, kendisi dışında Halit Tosunoğlu, Muzaffer Dertli, Aysel Akdemir ve Burhan Aydoğdu’nun yeni dönemde yönetim için aday olduğunu açıkladı. 36 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre kooperatif binasında saat 13.00’da başlayacak.

"YEREL YÖNETİMDEN İSTEKLERİMİZ VAR"

Başkan adalı Timucin Sevilmiş, "Yaşadığımız küçük sorunları en aza indirip en iyi çalışma ortamını oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Kocaelililere her gecen gün daha da konforlu bir seyahat sunabilmek için kendimizi yeniliyoruz. Yerel yönetimlerden isteklerimiz tabiî ki var. Kongre günü bunları da paylaşacağız. 4 güzergahta çalışan araçlarımız için her güzergahta yedek bir araç bulundurmak istiyoruz. Bununla ilgili gerekli izinleri almaya çalışıyoruz. Yeni dönemde seçimi kazanan belediye başkanlarımıza da başarılar diliyoruz" dedi.