Aile arasında yapılan isteme ve söz merasiminde mutlulukları gözlerinden okunan Kübra ve Erdoğan çiftini dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. İsimlerinin yazıldığı pastayı kesen genç çift, davetlilerle birlikte güzel bir gün geçirerek hayırlı olmasını diledi. Oldukça coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen söz merasiminde, davetliler, Kübra ve Erdoğan çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Kübra ve Erdoğan çifti ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan ve mutluluklarını paylaşan tüm davetlilerine teşekkür ederek “Darısı tüm bekarların başına” dedi.
Bugün 17:18 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:21 TSİ
Kübra ile Erdoğan evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz- Emine çiftinin kızları Kübra ile Nurdoğan- Nuray çiftinin oğulları Erdoğan aile arasında yapılan söz ile evlilik yolundaki ilk adımı attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz