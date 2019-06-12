Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:18 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:21 TSİ

Kübra ile Erdoğan evlilik yolunda ilk adımı attı

Cengiz- Emine  çiftinin kızları Kübra ile Nurdoğan- Nuray  çiftinin oğulları Erdoğan aile arasında yapılan söz ile evlilik yolundaki ilk adımı attı.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Aile arasında yapılan isteme ve söz merasiminde mutlulukları gözlerinden okunan Kübra ve Erdoğan çiftini  dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. İsimlerinin yazıldığı pastayı kesen genç çift, davetlilerle birlikte güzel bir gün geçirerek hayırlı olmasını diledi. Oldukça coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen söz merasiminde, davetliler, Kübra ve Erdoğan çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Kübra ve Erdoğan  çifti ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan ve mutluluklarını paylaşan tüm davetlilerine teşekkür ederek “Darısı tüm bekarların başına” dedi.

Bugün 17:18 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Söğüt’e Körfezlilerden yoğun davet mask
Söğüt’e Körfezlilerden yoğun davet
Semra ve Bilal nişanlandı mask
Semra ve Bilal nişanlandı
Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi mask
Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi
Senanur ve Mert mutluluk sözü verdi mask
Senanur ve Mert mutluluk sözü verdi
Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi mask
Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi

GALERİ

Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL