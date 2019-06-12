Kübra ile Erdoğan evlilik yolunda ilk adımı attı

Aile arasında yapılan isteme ve söz merasiminde mutlulukları gözlerinden okunan Kübra ve Erdoğan çiftini dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. İsimlerinin yazıldığı pastayı kesen genç çift, davetlilerle birlikte güzel bir gün geçirerek hayırlı olmasını diledi. Oldukça coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen söz merasiminde, davetliler, Kübra ve Erdoğan çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Kübra ve Erdoğan çifti ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan ve mutluluklarını paylaşan tüm davetlilerine teşekkür ederek “Darısı tüm bekarların başına” dedi.