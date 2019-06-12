31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, İlçe başkanı Şeref Kırmızı başkanlığında gerçekleştirilen ilçe yönetim kurulu toplantısını basmış ve ilçe yöneticisi İsmail Akbal’a sandalye fırlatmıştı. Yaşanan olay ile ilgili İlçe Başkanı Kırmızı, il disiplin kuruluna rapor hazırlamıştı. Cumhur Karakadılar için disiplin kurulundan bugün karar resmî olarak çıktı. CHP İl Disiplin Kurulu, Cumhur Karakadılar hakkında 1 sene uzaklaştırma ve hak mahrumiyeti cezası verdi. Karara göre Karakadılar’ın üyeliği bir yıl boyunca askıya alındı. Karakadılar parti içinde seçme ve seçilme hakkından mahrum kaldı. Karakadılar’ın 1 yıl boyunca partide bir vasfı kalmadı ve parti içi toplantılarında bile söz alamayacak. Öte yandan parti kulislerinde il disiplin kurulu kararının partililere yeterli gelmediği iddia edildi. Selin BECER