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EURO 2020 biletleri satışa çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin bilet satışının başladı. Futbolseverler, 30 ile 945 avro arasında değişen fiyatlar karşılığında organizasyonu tribünlerden takip edebilecek.
EURO 2020 biletleri satışa çıktı mask
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi. Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak. 12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.

Bugün 22:27 TSİ AA Ankara- Spor

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