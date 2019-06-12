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Mobilya alımlarında taksitlendirme süresi on sekiz aya çıkarıldı

BDDK, mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarını dokuz aydan on iki aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırını ise on iki aydan on sekiz aya çıkardı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle;

TELEVİZYON ALIMI 9 AYDAN 12 AYA ÇIKARILDI

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya1 alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya2 alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

Bugün 22:29 TSİ - Ekonomi

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