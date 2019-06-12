Bugün 22:36 TSİ - Asayiş

Küçük Ömer'in öldüğü yerde yine kaza!

Körfez'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada ölen küçük Ömer (Ömer Nar) için vatandaş tepki olarak yolu kapatmıştı. Bu sefer yine aynı yerde başka bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayarak TIR'a çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.