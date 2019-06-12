Alınan bilgilere göre kaza, Körfez Atalar Mahallesi Rota ışıklarda meydana geldi. Ayşe Bengül Çelik'in kullandığı 34 BOZ 970 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak önündeki 52 LL 664 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
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Küçük Ömer'in öldüğü yerde yine kaza!
Körfez'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada ölen küçük Ömer (Ömer Nar) için vatandaş tepki olarak yolu kapatmıştı. Bu sefer yine aynı yerde başka bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayarak TIR'a çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz