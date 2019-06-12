Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:36 TSİ- Asayiş G: Bugün 22:41 TSİ

Küçük Ömer'in öldüğü yerde yine kaza!

Körfez'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada ölen küçük Ömer (Ömer Nar) için vatandaş tepki olarak yolu kapatmıştı. Bu sefer yine aynı yerde başka bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayarak TIR'a çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgilere göre kaza, Körfez Atalar Mahallesi Rota ışıklarda meydana geldi. Ayşe Bengül Çelik'in kullandığı 34 BOZ 970 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak önündeki 52 LL 664 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Bugün 22:36 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması! 1 kişi Derince'ye sevk edildi mask
Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması! 1 kişi Derince'ye sevk edildi
Gebze'de kavga: 1 yaralı mask
Gebze'de kavga: 1 yaralı
Gölcüklü minik Nehir, kazada can verdi mask
Gölcüklü minik Nehir, kazada can verdi
TIR, su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı mask
TIR, su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı
Araç kiralama firmalarına hırsız girdi mask
Araç kiralama firmalarına hırsız girdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi

GALERİ

Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı mask
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada... mask
İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL