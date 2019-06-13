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Otomobilin içinde intihar etti!

İzmit'te arkadaşından aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpünü açarak intihar eden şahsın cesedine 2 gün sonra ulaşıldı.
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Olay, İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çare Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir arkadaşının 41 EC 830 plakalı otomobilini alan Erdoğan Carav’dan (65) 2 gün boyunca arkadaşları haber alamadı. Sabah saatlerinde otomobilin sahibinin bir yakını, Carav’ın kayıplara karıştığı otomobili sokak üzerinde park halinde buldu. Otomobilin yanına giden vatandaş, Carav’ı araç içerisinde hareketsizce yatarken buldu. Durumdan şüphelenen vatandaş olayı hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kapısını açtı.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Araçta yoğun bir gaz kokusunun olduğunu tespit eden ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Carav’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Carav’ın araç içerisinde açık bırakılan piknik tüpünden çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yapılan kontrollerde Carav’a ait olduğu belirlenen bir mektup bulundu. Borçları sebebiyle intihar ettiğini yazan Carav’ın mektupta ailesinin üzülmesini istemediğini belirttiği öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası ve taksicilik yaptığı öğrenilen Erdoğan Carav’ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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