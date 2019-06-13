Başiskele Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan ilimizin seçkin eğitim kurumlarından Özel Bilgili Kültür Okulları’nda ortaokul, temel lise ve Anadolu Lisesi mezunları için mezuniyet töreni yapıldı. Dördüncü mezunlarını veren Kültür Okullarında 78 öğrenci ortaokuldan, 73 öğrenci Anadolu Lisesinden ve 129 öğrenci Temel Liseden olmak üzere toplam 280 öğrenci diplomalarını aldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program okulun bahçesinde gerçekleşti. Mezun olan öğrencilerin tören alanına çıkmasıyla veliler duygu dolu anlar yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Akkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Köksal Ayabakan, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, okul idarecileri, öğretmenler ve mezuniyet heyecanını yaşayan öğrenciler ve aileleri katıldı.

“KALIPLARIN DIŞINA ÇIKIN”

Törende ilk olarak kürsüye çıkan Özel Bilgili Kültür Ortaokulu Müdürü Çağlar Akkaş, “Bugün sizleri ortaöğretime uğurlarken çok gururluyum ve mutluyum. Sizlere yansıyan güzel ahlak olan emeklerimizi görüyorum. Sizlere tavsiyem odur ki kalıplaşmış çizgilerin dışına çıkın. Farklı olun, özgün olun. En büyük yatırımı kendinize yapın. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“BAŞİSKELE İYİLİK HAREKETİNİN PARÇASI OLDULAR”

Ortaokul Müdürü Çağlar Akkaş’ın konuşmasından sonra LGS’de dereceye giren ve okul birincisi olan öğrencilere ödülleri verildi. LGS’de tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Zeynep İrem Altun ve Murat Çulha’ya ödülleri Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay tarafından verildi. Kaymakam Atilla Kantay, “Kültür Okulları sınavlarda çok iyi. Kültür Okulları, bu kış güzel bir kış organizasyonu yaptı. Bilgili Kültür deyince aklımıza sınavlardan önce yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri aklımıza geliyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği yardımlarla lösemili çocuklar için çok ciddi miktarda bir kaynak sağladı. Başiskele iyilik hareketinin büyük bir parçası oldu. Muhtaç ailelere yetim ve öksüzlere maddi yardım topladılar. İşte biz buna ahlak diyoruz” dedi.

“İYİ YERLERE GELECEKLER”

Öğrencileri tebrik eden Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Akkaya, “Yetiştiren anne babaları canı gönülden kutluyorum. Gençlerimiz ilerde çok iyi yerlere gelecekler. Çünkü okulumuz gerçekten iyi bir eğitim yuvası. Güzel bir kadrosu var. İyi idarecileri var. Dolayısıyla öğrencilerimizin başarılı olmamaları için hiçbir neden yok. Öğrencilerimizin üzerinde büyük katkıları olan öğrencilere ve ailelerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“ÜLKEMİZE IŞIK OLUN”

Temel Lise Müdürü Nurettin Menteşe, “Sevgili öğrenci kardeşlerim nihayet bu zor ve güzel süreci tamamlamış durumdasınız. Bugün sizin gününüz. Okul üniformalarına veda ettiğiniz gün. Bundan sonraki hayatınızda size çok çok başarılar diliyorum” dedi. Ortaokul Müdürü Çağlar Akkaş ise,”Sizleri uğurlarken gururluyum. Sizlere yansıyan güzel ahlak olan emeklerimizi görüyorum. Bilmenizi isterim ki bilginin hızla değiştiği bir döneme tanıklık ediyoruz. En büyük yatırımı kendinize yapın. Enerjiniz daha çok öğrenmeye harcayın. Ülkemize umut ve ışık olursunuz umarım” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından gerçekleştiren törende LGS’de tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Zeynep İrem Altun ve Murat Çulha’ya ödülleri Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay tarafından verildi. Ortaokul 8. Sınıf birincisi Yusuf Salih Bostan ise ödülünü Mili Eğitim Müdürü Cemil Akkaya’dan aldı. Temel Lise Müdürü Nurettin Menteşe ise, Temel Lise 12. Sınıf Birincisi olan Semanur Akkar’a ödülünü verdi. Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yağmur ise 12. Sınıf Birincisi Arda Büke’ye ise başarı plaketini ve ödülünü takdim etti. Ödül töreninin ardından okul öğrencilerinin hazırladıkları halk oyunları ve modern dans gösterileri katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

‘KEPLER HAVAYA’

Diplomalarını alan öğrenciler velilerin heyecanlı bekleyişi eşliğinde kep atma alanına geçerek hep birlikte keplerini havaya attılar. Üniversiteye ve liseye adım atan öğrenciler büyük sevinç yaşarken arkadaşlarından ayrılacak olmanın da hüznünü yaşadılar. Kep atma töreninin sonlanmasıyla birlikte konser alanına geçen öğrenciler Türk Pop müziğinin sevilen ismi Fatma Turgut’un şarkılarıyla gece boyunca eğlendiler. Ekin EKEN