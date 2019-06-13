Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:46 TSİ- Gündem G: Bugün 11:17 TSİ

Hürriyet: Belsa AVM’yi ortak akılla yöneteceğiz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belsa AVM esnaflarıyla bir araya geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Belsa AVM için neler yapılabileceğiyle ilgili esnaflarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, esnafların istek ve şikâyetlerini dinledi. Hürriyet” bundan sonra Belsa Alışveriş Merkezi’ndeki sorunları ortak akılla çözüp, hep birlikte plazayı canlandıracağız” dedi.

ESKİDEN BERİ TAKİP EDİYORUM

Esnafların çözüm önerilerini de dinleyen Hürriyet, bundan sonraki süreçte ortak akılla hareket edeceklerini belirterek “ geçtiğimiz dönemde hem sıradan bir vatandaş olarak, hem de milletvekili olarak Belsa AVM takibimde olan bir konuydu. Orada sıkıntılı bir süreç yaşandığının farkındaydım.

İNATLAŞMAYLA DEĞİL HOŞGÖRÜ VE ANLAŞMA İLE YAPACAĞIZ

Öncelikle belirtmek isterim ki, derdimiz kimseyi kırmak, yormak veya zorlamak değil. Ortak akılla hem sizin hem de belediyemizin hakkını hukukunu koruyarak hep birlikte daha doğrusunu, daha iyisini bulmaktır. Birlikte sorunlarınızı nasıl çözeriz diyerek sizleri özellikle dinlemek istedik. Esnafımız ekonomik koşullar altında ezilmesin, plazamız daha hareketlensin istiyoruz. Bunu yaparken de belediyemize ne düşüyor bunu bilmek istedik. Tabi ki bunu yaparken de geçmişte olduğu gibi inatlaşmayla değil hoşgörü ve anlaşma içerisinde yapalım. Bana oy versin vermesin bu belediye hepimizin belediyesi” şeklinde konuştu.

BİZİM FİKRİMİZ HİÇ SORULMADI

Bugüne kadar sorunların hep kavga ve bastıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Belsa AVM esnafları da, “bundan önce hiçbir konuda bizim fikrimiz sorulmadı. Belediyemiz büyük çoğunluğa sahip olduğu için hep onların istekleri uygulandı. Bizleri buraya davet edip, dinleyip, istek ve şikâyetlerimize önem verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz “dediler.

Bugün 09:46 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri mask
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri
Mustafa Kocaman CİMER'e şikayet edildi! mask
Mustafa Kocaman CİMER'e şikayet edildi!
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
İYİ Parti yeniden yapılanıyor mask
İYİ Parti yeniden yapılanıyor
Eşinin ölümüne 3 gün dayanabildi... mask
Eşinin ölümüne 3 gün dayanabildi...
Alt geçitleri su bastı! mask
Alt geçitleri su bastı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL