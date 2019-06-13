Hürriyet: Belsa AVM’yi ortak akılla yöneteceğiz

Belsa AVM için neler yapılabileceğiyle ilgili esnaflarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, esnafların istek ve şikâyetlerini dinledi. Hürriyet” bundan sonra Belsa Alışveriş Merkezi’ndeki sorunları ortak akılla çözüp, hep birlikte plazayı canlandıracağız” dedi.

ESKİDEN BERİ TAKİP EDİYORUM

Esnafların çözüm önerilerini de dinleyen Hürriyet, bundan sonraki süreçte ortak akılla hareket edeceklerini belirterek “ geçtiğimiz dönemde hem sıradan bir vatandaş olarak, hem de milletvekili olarak Belsa AVM takibimde olan bir konuydu. Orada sıkıntılı bir süreç yaşandığının farkındaydım.

İNATLAŞMAYLA DEĞİL HOŞGÖRÜ VE ANLAŞMA İLE YAPACAĞIZ

Öncelikle belirtmek isterim ki, derdimiz kimseyi kırmak, yormak veya zorlamak değil. Ortak akılla hem sizin hem de belediyemizin hakkını hukukunu koruyarak hep birlikte daha doğrusunu, daha iyisini bulmaktır. Birlikte sorunlarınızı nasıl çözeriz diyerek sizleri özellikle dinlemek istedik. Esnafımız ekonomik koşullar altında ezilmesin, plazamız daha hareketlensin istiyoruz. Bunu yaparken de belediyemize ne düşüyor bunu bilmek istedik. Tabi ki bunu yaparken de geçmişte olduğu gibi inatlaşmayla değil hoşgörü ve anlaşma içerisinde yapalım. Bana oy versin vermesin bu belediye hepimizin belediyesi” şeklinde konuştu.

BİZİM FİKRİMİZ HİÇ SORULMADI

Bugüne kadar sorunların hep kavga ve bastıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Belsa AVM esnafları da, “bundan önce hiçbir konuda bizim fikrimiz sorulmadı. Belediyemiz büyük çoğunluğa sahip olduğu için hep onların istekleri uygulandı. Bizleri buraya davet edip, dinleyip, istek ve şikâyetlerimize önem verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz “dediler.