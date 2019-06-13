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Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi hayatını kaybetti, babası darbedilerek yaralandı Damat ile babası ve ablasının da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı mask
Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı mask
Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı mask
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Yalova'da boşanma süreci devam eden çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi öldü, babası yaralandı. Boşanma aşamasındaki çifti barıştırmak için bir araya gelen dünür aileler, Bağlarbaşı Mahallesi Tepe Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gelinin annesi Vicdan Ürgüp (43) sırtından ve bacağından bıçaklandı, babası Yaşar Ürgüp (41) başından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, özel hastaneye, eşi de Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vicdan Ürgüp, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailelerin yakınlarının toplandığı hastane önünde polis tarafından güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışanlardan aralarında damat, babası ve ablasının da bulunduğu 6 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı. Olay yerinde ve şüphelilerin evleri ile araçlarında yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, iki bıçak ve iki sopa ele geçirildi. Zanlılar K.M. (56), E.M. (30), E.M. (30), R.M. (32), Y.M. (36) ve D.M'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bugün 09:54 TSİ AA Yalova- Asayiş

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Yorumlar

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Erol Demirbek - HALK ARTIK ADALETİ KENDİ VE YAKINLARI TARAFINDAN SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR . HER GÜN BİR YERLERDE BİR KAÇ TANE TOPLU KAVGA ÖLDÜRME YARALAMA . İŞLER KÖTÜ BEYLER.

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 12:36

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