Uzun yıllardır İZAYDAŞ'ın kokusundan rahatsız olan Alikahyalılar bir süredir eylem yapıyor. Alikahyalılar şimdi ise sorunun çözülmesi için bir imza kampanyası başlattı. Bugün Alikahya Kapalı Pazarı önünde devam eden imza kapmanyasına ise vatandaşın ilgisi büyük oldu. Toplanan imzalar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verileceği öğrenildi.
Bugün 09:55 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:00 TSİ
İZAYDAŞ mağdurları imza kampanyası başlattı
İZAYDAŞ’ın kokusundan rahatsız olan Alikahyalılar, sorunun çözülmesi için bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya ilgi oldukça yoğun oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz