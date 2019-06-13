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İZAYDAŞ mağdurları imza kampanyası başlattı

İZAYDAŞ’ın kokusundan rahatsız olan Alikahyalılar, sorunun çözülmesi için bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya ilgi oldukça yoğun oldu.
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Uzun yıllardır İZAYDAŞ'ın kokusundan rahatsız olan Alikahyalılar bir süredir eylem yapıyor. Alikahyalılar şimdi ise sorunun çözülmesi için bir imza kampanyası başlattı. Bugün Alikahya Kapalı Pazarı önünde devam eden imza kapmanyasına ise vatandaşın ilgisi büyük oldu. Toplanan imzalar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verileceği öğrenildi.

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