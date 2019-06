İmamoğlu, 23 Haziran kararını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a 10 gün gibi kısa bir süre kala CHP'de bundan sonra hiçbir polemiğe girilmemeye dikkat edilecek. Ekrem İmamoğlu'nun kalan süre içerisinde yalnızca vaatlerini anlatacağı, bunun dışındaki hiçbir tartışmaya yanıt vermeyeceği; herhangi bir konuda yanıt verilmesi gerekirse CHP Genel Merkezi'nin gerekli açıklamayı yapacağı belirtildi. CHP içinde hazırlanan haftalık bilgilendirme raporunda düşük seviyeli tartışmaları muhatap almayarak cevap verilmemesi gerektiği de vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "POLEMİĞE GİRMEYİN" TALİMATI

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi. Bu konuda kurmaylarını sık sık uyardığı belirtilen Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İstanbul'daki çalışmaları yürüten ekibe de kalan sürede seçmenlere yalnızca vaatlerin anlatılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

"TEK CEVAP 'MUHATAP ALMIYORUZ' OLMALI"

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile de polemikten uzak durulması ve yalnızca kampanyaya odaklanılması konusunda görüşerek uyarı ve önerilerini dile getirdiği ifade edildi. CHP milletvekilleri ve örgütlerine gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda da polemikten uzak durulmasına ilişkin yeni bir not yer aldı. Raporda 'Tek cevap 'Muhatap almıyoruz' olmalıdır' başlığı altında, "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap 'muhatap almıyoruz' olmalıdır" ifadelerine yer verildi.