Erdoğan, yeni parti hakkında konuştu!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuracağı iddia edilen eski çalışma arkadaşlarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti iddiaları ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Bakıyorsunuz birileri de farklı çalışma gayretine girmek üzere güya bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisine giriyorlar. Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Şu andaki ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey. Bir insan hele hele Müslüman, eşref-i mahluk olarak yaratılmışların en şereflisine layık olmalıdır, bunu korumalıdır."