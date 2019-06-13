İKİ PERİYOT HALİNDE

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde de bu anlamda hazırlıklar tamamlandı. 6-12 yaş arası öğrencilerin yararlanabileceği Yaz Okulu için eğitim programı; 17 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında 1.dönem ve 16 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında 2.Dönem olmak üzere 2 periyot halinde belirlendi.

BU OKULDA YOK YOK

İlkelerinden taviz vermeden yoluna devam eden BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu öğrencilerini özel tasarlanmış ders içerikleri ve zenginleştirilmiş etkinliklerle dopdolu bir eğitim bekliyor. Çok amaçlı spor salonları, oyun ve hobi bahçeleri ile uzman eğitmenler eşliğinde futbol, basketbol, voleybol, eğlenceli atletizm, yüzme, drama eğitimi, akıl oyunları, satranç, müzik, görsel sanatlar, kodlama robotik, eğlenceli bilim, İngilizce eğitim ders programının içeriğinde yer alıyor. Sınırlı sayıdaki kayıtların devam ettiği Yaz Okulu hakkında daha geniş bilgi ve detaylar için iletişim numarası 0 (262) 329 39 39.