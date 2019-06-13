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Araçlara ceza yağdı! 19 bin 808 TL...

Kocaeli’de okul çevrelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Uygulamalarda kurallara uymayan araçlara ise 19 bin 808 TL ceza kesildi.
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Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik 32 ayrı noktada okul çevrelerinde, servis araçları ve sigara satışı yapan yerlere yönelik denetimlerde 162 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 827 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Toplamda bin 159 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 9 araç trafikten men edilirken, 27 araca da 19 bin 808 TL para cezası uygulandı.

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Yorumlar

(2)
02

Ayhan - maksat bosalan kasayi doldurmak.gibi

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 14:01
01

Ersoy Kandemir - Herkes uyacak kurallara paşa paşa!

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 11:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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