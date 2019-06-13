Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’de görevli sürücü İsa Yıldırım aracında unutulan 5 yaşındaki minik Abdullah’ı 3 saat boyunca aracında misafir ederek ailesine sağ salim teslim etti. Korku dolu anlar yaşayan Abdullah’ın ailesine büyük sevinç yaşatan şoför Yıldırım, birkaç gün sonra Gebze Otobüs Garajı’nda aile ile tekrar bir araya geldi. Buluşmada minik Abdullah’ın babası Mehmet Karabiber, şoför Yıldırım’a yapmış olduğu bu kahramanca hareketten dolayı teşekkür etti.

GÜVENDE HİSSETTİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

UlaşımPark şoförü İsa Yıldırım, geçtiğimiz günlerde saat 17.15 sıralarında Duduev parkından hat kodu 550 ile Çayırova istikametine doğru seferine çıktı. Yeni Mahalle durağına geldiğinde yolcuların çoğunluğu araçtan iniş yaptı. Aracını sürmeye devam eden şoför Yıldırım, arkadan gelen sesler üzerine dikiz aynasından baktığında arka bölümde olağan dışı bir durum olduğunu fark etti ve kontrol etmek için aracını müsait bir yere çekti. Daha sonra arkaya ilerleyen şoför Yıldırım, yolculardan bilgi alarak küçük bir çocuğun ailesinin araçta olmadığını ve unutulduğunu öğrendi. Hemen çocuğu yanına alan sürücü Yıldırım, çocukla konuşarak ismini öğrendi. Adını Abdullah olarak söyleyen minik çocuğa korkmaması gerektiğini güvende olduğunu ve onu ailesine teslim edeceğini iletti.

HEMEN POLİSLE İLETİŞİME GEÇTİ

Sürücü İsa Yıldırım, çocuğun ismini öğrenir öğrenmez ilk olarak Gebze Garaj amirliği ile görüşerek aracında bir çocuk unutulduğunu, yaklaşık 5 yaşlarında ve isminin Abdullah olduğunu iletti. Gebze Garaj Amirliği ise hemen 155 ile iletişime geçerek araçlarında kayıp bir çocuğun olduğunu belirtti. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra 155’den geri telefon gelerek babasının tespit edildiği ve aynı çocuk için emniyete başvuru yapıldığı belirtildi. Polis memurları garaj amirliğine kaybolan çocuğun babası Mehmet Karabiber’in telefon numarasını verdi. Garaj amirliği şoför Yıldırım ile iletişime geçerek Abdullah’ın babasının numarasını verdi. Daha sonra şoför, baba ile iletişime geçerek şuan da son durağa ilerlediğini, Abdullah’ın güvende olduğunu, korkmamaları gerektiklerini ve Abdullah’ı istenilen durakta teslim edeceğini belirtti.

ANNE VE BABASINA TESLİM ETTİ

Kaybolan çocuk Abdullah’la adeta çocuk olan kahraman şoför Yıldırım, çocuğun korkmaması için elinden gelen her türlü fedakârlığı yaptı. Son durağa gelen şoför, minik Abdullah’a su içirdi, çikolata yedirdi, karnını doyurdu, oyun oynadı, lavabo ihtiyacını giderdi. Çocuğun korkmaması için elinden ne geliyorsa yapan şoför Yıldırım, dönüşte anne ve babanın beklediği durağa kadar minik Abdullah’ı araç şoför kabinine aldı. Gönüllere taht kuran şoför, Çayırova durağına geldiğinde anne ve baba otobüsü karşıladı. Daha sonra kayıp çocuk Abdullah, korku dolu anlar yaşayan ailesine teslim edildi.

MİNİK ABDULLAH İLE AİLESİ, ŞOFÖRLE BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a ait Gebze Otobüs Garajı’nda şoför İsa Yıldırım, Abdullah ve ailesi tekrar bir araya geldi. Şoför Yıldırım’a, yapmış olduğu bu kahramanca hareketten ötürü teşekkürlerini ileten Baba Mehmet Karabiber, “Eşim bana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde oğlumuz Abdullah’ı unuttuğunu telefonla bildirdi. Hemen karakolu aradım. Daha sonrasında otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı ve ‘Çocuğunuz Abdullah güvende ve bizlerle beraber’ dedi. İşte o zaman korkum bir anda rahatlamaya döndü. Şoför Yıldırım’a teşekkür ettim. Allah Büyükşehir Belediyemizden ve çalışanlarından razı olsun” diye konuştu.

YILDIRIM: “İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

3.5 yıldır UlaşımPark’ta otobüs şoförlüğü yapan İsa Yıldırım ise yaptığı açıklamada, işe girişte aldığı eğitimlerin önemini vurguladı ve temel insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, “Minik Abdullah’ın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende ve emin ellerde olduğunu belirttim ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi söyledim. Minik Abdullah’ı da kendi evladımmış gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı” şeklinde konuştu. Buluşma hatıra fotoğrafı ile son buldu.