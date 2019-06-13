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Piknik tüpü ile intihar etti

İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesinde arkadaşından aldığı otomobilin içinde piknik tüpünü açarak intihar eden kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Şahsın yazdığı mektupta borçları nedeniyle intihar ettiğini yazdığı öğrenildi.
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Alınan bilgiye göre bir arkadaşının 41 EC 830 plakalı otomobilini alan 55 yaşındaki Erdoğan Carav’dan 2 gündür arkadaşları haber alamadı. Sabah saatlerinde otomobilin sahibinin bir yakını 2 gündür Erdoğan Carav’ın kayıplara karıştığı otomobili İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Çare Sokak üzerinde park halinde buldu. Otomobilin yanına giden kişi, Carav’ı araç içerisinde hareketsiz yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, kapıları kilitli olan otomobilin plakasından sorgulama yaparak araç sahibine ulaşırken araçtan gelen yoğun gaz kokusu nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobilin kapıları açıldı.

Mektup bıraktı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Carav’ın tüp gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta yapılan kontrollerde Carav’a ait olduğu belirlenen bir mektup bulundu. Borçları sebebi ile intihar ettiğini yazan Carav’ın mektupta ailesinin üzülmesini istemediğini belirttiği öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme işlemlerinin ardından Carav’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İzmit Yuvam Akarca’da taksicilik yaptığı öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası olan Erdoğan Carav’ın cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(4)
04

İlkay - Allah affetsin. Piyasada bazı haysiyetsizlerde vatandaşa yada esnafa borç taktığı halde hale lüks içinde yaşayıp borçlarını ödemiyor. onurlu insanın hale ise bu şekilde oluyor. Bir can gitti. Allah yakınlarına sabırlık versin....

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 13:36
02

Sen De Haklısın - bu dönemde artan olaylardan biri de iniharlar . halk hayatından bezmiş çıkmazlara girmiş. namuslu olmak zorlaşmış

Yanıtla . 2Beğen 13 Haziran 12:31
03

Dogrucu - @Sen De Haklısın 02 nolu yoruma cevabı: Paranın kulu köpeği olmuş para icin hayatına son veren biri daha dönem le almasını anlamdim inançsız para hırsı bu hale getirir insani

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 13:26
01

Murat Akın - Siyasetçiler hep futbol kluplerinin , devletten ihale alan müteahhitlerin borçlarını sıfırlayana kadar birazda vatandaşın borçlarını sıfırlasın. Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 7Beğen 13 Haziran 12:01
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