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Büyükşehir'den YKS için ücretsiz ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu iki gün boyunca YKS’ye girecek olan öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım sağlayacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’na girecek olan öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım sağlıyor. 15 Haziran 2019 Cumartesi ve 16 Haziran 2019 Pazar günleri yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenciler ve görevliler, ‘sınav giriş belgelerini’ veya ‘görevli kartlarını’ göstererek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz ve kara ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Geleceğe yön verecek olan gençlere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek tüm öğrencilerin sorunsuz bir sınav öncesi ve sonrasında sıkıntı yaşamaması için de gerekli tüm önlemleri aldı.

ÖĞRENCİLER VE GÖREVLİLER YARARLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sorunsuz geçmesi ve adayların sınav yerlerine ulaşımında sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca öğrencilerin ve görevlilerin, sınav giriş ve çıkış saatlerinde belediye otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımını ‘sınav giriş belgelerini’ veya ‘görevli kartlarını’ göstermek şartıyla ücretsiz kullanabileceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark da aldığı kararla öğrencilerin ve sınavda görev alacak kişilerin mağduriyet yaşamaması için ek otobüs seferleri düzenledi. Alınan kararla 170, 175, 530, 755 ve 10 numaralı hatlara ilave seferler kondu.

SINAV BOYUNCA ÇALIŞMA YOK

Büyükşehir’e bağlı İSU, Fen İşleri, Park Bahçeler gibi birimler, sınav boyunca gürültü olmaması için çalışma yapmayacak. Ayrıca araç sürücüleri sınav süresince klakson (korna) çalmamaları ya da herhangi bir gürültü yapılmaması için uyarılacak. Diğer yandan sınav günlerinde vatandaşların ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi ile irtibatlı Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri de gün boyu görev yapacak.

ULAŞIMPARK, EK SEFERLERİ AÇIKLADI

UlaşımPark tarafından alınan karara göre 170 numaralı hat saat 7.30’da Kirazlıyalı’dan kalkış yaparak Yarımca, İzmit güzergâhından Otogar’a ulaşacak. Yine aynı saatte 175 numaralı hat da Kirazlıyalı’dan kalkış sağlayacak ve Çamlıtepe üstünden İzmit ve son olarak Otogar’a gidecek. 530 numaralı hat ise 06.45’de Gebze Teknik Üniversitesi’nden kalkarak sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit üstünden Otogar’a ulaşacak. 755 numaralı hat da 07.30’da Karamürsel’den kalkış yaparak Gölcük ve Başiskele güzergahından Umuttepe’ye ulaşacak. Son olarak 10 numaralı hat, 08.00 – 09.00 saatleri arası Otogar’dan her 15 dakikada bir Umuttepe’ye doğru yola çıkacak.

Bugün 11:18 TSİ - Eğitim

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