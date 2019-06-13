Değirmendere MYO’dan mezuniyet sergisi

İzmit Seka Kâğıt Müzesi Sergi Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet sergi programına; İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Tarihçi Yazar Volkan Şenel, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, KOÜ Değirmendere Ali Özbay MYO’da öğretim görevlileri ile öğrenci, öğrenci velileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Serginin ev sahipliğini yapan Dr. Öğr. Üyesi Nermin Demirkol yaptığı konuşmasında, “ Sergimiz 2017 yılında eğitim-öğretim başlayıp, 2019 yılının şu günlerinde eğitimlerini tamamlamak üzere olan Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı ile Seramik, cam ve Çinicilik programı öğrencilerimizin çalışmalarıdır” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından serginin kurdele kesimi gerçekleşti.

ANNE KIZ BİRLİKTE MEZUN OLDU

İl Müdür vekili Ercan Yamen ve beraberindeki davetliler daha sonra sergiyi dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı mezuniyet sergisinde; 114 parça seramik, 46 parça cam, 68 parça takı ve 21 parça çini çalışması sergilendi. Programın sonunda öğretmen ve öğrencilere belgeleri takdim edildi. Mezuniyet sergisinde anne ve kız aynı dönemde mezun olarak diploma alması güzel görüntülere sahne oldu.