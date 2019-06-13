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"Her gün 25 lira taksi parası veriyorum"

Okulların tatile girmeye yaklaşması nedeniyle sefer aralıkları azaltılan 23 ve 24 hattını kullanan vatandaşlar isyan etti, “Her gün işe geç kalıyoruz, insanlar artık bize inanmıyor” ifadelerini kullandılar.
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Üniversitenin ve okulların tatile girmesi nedeniyle seferleri düşürülen 23 ve 24 hattını kullanan vatandaşlar, işe geç kaldıkları gerekçesi ile kızgınlıklarını dile getirdi. Bugün sabah saatlerinde, 8’den, 8.20’ye kadar sadece tek sefer(gidiş) yapan 24 No’lu hatta binen vatandaşlar, otobüs şoförüne sıkıtnılarını dile getirdi. Otobüs şoföründen, “Benim yetkim yok” cevabını alan vatandaşlar, daha da sinirlendi. Şoföre, “O zaman kimin yetkisi var, söyleyin ona gidelim” diyen vatandaşlar, seferlerin azaltılmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını aktardı.

"HER GÜN  25 LİRA VERİYORUM"

Otobüslerin gelmemesinden dolayı işe gidemediğini aktaran bir vatandaş, “Her sabah aynı manzara, iş yerine gidip, "Araba gelmedi" diyoruz, artık insanlar bize inanmıyor. Haklılar da, bir otobüs her gün mü geç kalır? Ben her sabah aynı saatte durakta oluyorum, ama onlar olmuyor. “Boş mu gidelim” diyorlar. Seferleri biriktirip, insanları üst üste seyahat ettirmek hoşlarına mı gidiyor? Çözüm istiyoruz, muhattabımız yok, Kocaeli halkı adına çok üzücü bir durum" Barış Yahya ÇİNÇİN

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Yorumlar

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Ozerseda - Haklılar. Yesilovada 2 gün önce 30 dakika otobüs bekleyip yahyakaptana gittim. Dönerkende 40 dakika yine aynı otobüs bekledim. Okullar acikken sürekli geliyordu

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 12:00

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