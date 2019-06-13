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Kocaeli'de villa yaptıran Ensar başkanına belediye kıyağı!

Geçmiş dönemde AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve özel kalem müdürlüğü görevini üstlenen Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanı Nizamettin Arslan’ın, belediye personelini ve araçlarını Kocaeli’de bulunan 11 dönümlük arazi içerisinde yaptırdığı, arsasında kullandığı öğrenildi.
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Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanı Nizamettin Arslan, geçmiş dönemde AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı ve Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Şu an belediye ile bir ilişiği kalmayan Arslan’ın, Körfez ilçesinde bulunan Şemsettin Köyünde yaklaşık 11 dönümlük bir arsada şahsi villa yaptırdığı bildirildi.

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR VİLLA ÖNÜNDE

Yapımı devam villada belediyede elektrik ve su tesisatçısı olarak görev yapan personellerin kullanıldığı öğrenilirken, aynı zamanda belediyenin kiraladığı, kullanımı belediyeye ait olan 34 ANF 442 plakalı kamyonet ve 34 NP 9708 plakalı araç mayıs ayı içerisinde farklı günlerde Arslan’ın villası önünde görüldü. Belediyenin araçlarında araç takip sistemi mevcut. Kaynak: CUMHURİYET

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Yorumlar

(5)
05

Vatandaş - TÜRK HALKI ENSAR VAKFININ YAPTIKLARINI UNUTMADI ! UNUTMAYACAK. ELBET BİR GÜN BUNLARIN HESABI SORULACAK. bU ÜLKENİN ÇOCUKLARININ BU VAKIFLARDA KALDIĞI ÇİRKİN VE İNSANLIK DIŞI MUAMELELERİN ELBET HESABI YARGI ÖNÜNDE VERİLECEKTİR

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 13:08
04

Orhan Özkan - ALLAH BUNLARIN BELALARINI VERSİN.BENİM HAKKIM VARSA HARAM ZIKKIM OLSUN.ÇOLUK ÇOÇUĞUNDAN ÇIKSIN İNŞAALLAH.DİN SİMSARLARI.

Yanıtla . 2Beğen 13 Haziran 12:48
03

Babacan - Lafa geldimi dini İmanı kimseye bırakmazlar kul hakkı yemektende geri durmazlar bu haramzedelere hakkımızı helal etmiyoruz yiyen kadar yedirene süçludur yazıklar olsun sizlere

Yanıtla . 6Beğen 13 Haziran 12:30
02

Sen De Haklısın - ismail küçükkaya o programında binali beye bunu da sorar mı dersiniz ?

Yanıtla . 5Beğen 13 Haziran 12:28
01

İzmitli - Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.Artık size söylenecek söz kalmadı.Çünkü siz ne Allah'tan korkuyorsunuz,ne kuldan utanıyorsunuz.Sizi nasıl tanıyamamışız?Dindar görünüp, bunca hırsızlığı yapacağınızı nasıl tahmin edememişiz?Meğer siz Allah'ın yarattığı en pis mahlüklarmişsiniz...

Yanıtla . 6Beğen 13 Haziran 12:04
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