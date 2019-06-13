İYİ Parti yeniden yapılanıyor

İYİ Parti geçtiğimiz haftalarda Ankara’da tüzük değişikliği ile ilgili olağanüstü kurultayı topladı. Tüzüğün değişen maddeleri doğrultusunda da tüm il ve ilçelerde partinin yeniden yapılanma ve büyüme sürecine girileceği belirtildi. Bu yapılanmayla ilgili Çarşamba günü genel merkeze giden il başkanı Şanbaz Yıldız, burada Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yaptığı görüşme neticesinde, Kocaeli’de olağan kongreye kadar mevcut ilçe başkanlarıyla devam etme kararı aldıklarını ifade etti.

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, şunları kaydetti:

“MEVCUT İLÇE BAŞKANLARIMIZLA DEVAM EDECEĞİZ”

Olağan kongre süreci ilçelerimiz için 2020 yılının şubat ayı, il kongremiz için ise2020 yılının mart ayı itibariyle başlayacaktır. Dolayısıyla o tarihlere kadar atama yönetimlerle devam edilecektir. Genel ve yerel seçimler nedeniyle birçok ilçe yönetimlerimizde ve il yönetim kurulumuzda adaylıklardan dolayı eksilmeler oldu. Bu eksiklikleri tamamlamak için yeniden yapılanma sürecine gideceğiz.

“OLAĞAN KONGREYE KADAR…”

Teşkilat başkanımız sayın Koray Aydın beyle istişare yaptık. Tüm ilçelerimizi masaya yatırarak geniş bir değerlendirme fırsatımız oldu. Seçim süresince tüm ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ellerinden gelen her türlü çabayı sarf etmişlerdir. Bu nedenle mevcut ilçe başkanlarımızın tamamı ile yola devam edeceğiz. Yönetim kurulu kadrosunda eksiklikler olmayan ilçelerimizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Kandıra, Gölcük, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe ilçelerimiz mevcut ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu ile olağan kongre sürecine kadar bu şekliyle devam edeceklerdir.

“İL YÖNETİMİNDE DE DEĞİŞİKLİK OLACAK”

Diğer taraftan, İzmit ilçemiz başta olmak üzere, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez ve Derince ilçelerimizde ise mevcut ilçe başkanlarımızın hazırlayacağı yeni yönetim kadroları ile yola devam edeceğiz. Akabinde il yönetim kuruluda yeniden şekillenecektir.

“İLÇE BAŞKANLARIMIZIN YIPRATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Olağan kongre sürecinde il ve ilçe teşkilatlarına aday olmak, her partilimizin en doğal hakkıdır. Ancak o zamana kadar parti içi mücadele adına ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini yıpratma girişimlerine de müsaade etmeyeceğiz. Tüm ilçe başkanlarımızın ve yönetim kurullarının arkasında duracağız, onların yanında olacak. İYİ Parti, güçlü bir ailedir. Kimse partinin üstünde değildir. Parti üyesi olan her arkadaşımızın bizleri elbette ki eleştirme hakları vardır, ancak eleştiri sınırını aşarak partiyi parçalama girişimlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYORUZ”

Bunu yapanlarla ilgili parti tüzüğümüzün belirttiği disiplin kuralları harfiyen işletilecek ve bu tip girişimlere tenezzül edenlerle partimizin ilişiği kesilecektir. Önümüzdeki haftadan itibaren, ilçe atamalarını yapmaya başlıyoruz. Daha sonra ilk ve en önemli vazifemiz, ilçelerimizde hızlı bir şekilde üye kampanyaları başlatmak olacaktır. Kongrelere giderken mümkün olduğu kadar fazla üyemizle en demokratik şekilde kongrelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

“ALTI İLÇENİN GÖREVLENDİRME YAZILARI BU AKŞAM TESLİM EDİLECEK”

Daha sonra İl başkanı Şanbaz Yıldız, il teşkilatında yaptığı toplantı neticesinde İzmit, Körfez, Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinin görevlendirme yazılarını İlerİki günlerde de il yönetim listesinin genel merkeze teslim edileceğini ve yeni il yönetiminin basına tanıtılacağını belirtti.