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4 tonluk bakır kablo çaldılar, polise yakalandılar

İzmit Sepetçi Mahallesinde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı şantiyesinden piyasa değeri 250 bin TL değerinde olan 4 tonluk bakır kablo bobinini çaldıkları öne sürülen 2 eski çalışan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre İzmit Sepetçi Mahallesinde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu inşaat şantiyesinde 1 Haziran günü meydana gelen olayda, eski şantiye çalışanı inşaat alanına gelerek bin metre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığında bakır kablo bobinini çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili polise yapılan ihbarla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ş.T. (33) ile U.D. (32) isimli şahsı İzmit Alikahya’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öne sürülürken tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:07 TSİ - Asayiş

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