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Ali Yıldırım Sezer'in acı günü!

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in ablası Seher Kumcu vefat etti.
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in ablası Seher Kumcu vefat etti. Saraylı Köyü sakinlerinden tersaneden emekli merhum Turgay Sezer'in kızı Sami Kumcu'nun eşi Hasan Cem, Bekir Sami, Mehmet, Burak ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in ablası Seher Kumcu hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Saraylı Camiinden kaldırılarak Saraylı Köyü Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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