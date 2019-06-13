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Gençler Başkan Sögüt’e SÖZ VERDİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tekirdağ’da yapılamakta olan U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda İlimizi temsil edecek olan ilçenin iki takımı Körfez Gençlerbirliği ve Hereke Yıldızspor’un sporcularını bağrına bastı ve kupa sözü aldı.
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Sögüt, başarılı futbolcuları kahvaltıda ağırladı. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve kulüp yöneticileriyle antrenörler katıldı. Genç futbolcularla birlikte kahvaltı yapan Başkan Söğüt, ilimizi temsil eden iki takımın Körfez’den çıkmasının önemine değindi.

“O KUPAYI KÖRFEZ’E GETİRİN”

Başkan Şener Söğüt, “Hereke Yıldızspor ve Körfez Gençlerbirliği Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil ediyor. Bu anlamda sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Spor emek, gayret ve çaba ister. Bunlar varsa, başarı da peşinden gelecektir. İki takımımızı finalde görmek isterim. Ve sizlerin şampiyon olarak Tekirdağ’dan döneceğinizden eminim. Kupayı Körfez’e getirin, bu gururu bizlerle birlikte tüm Körfezlilere yaşatın” dedi.

“EĞİTİMİNİZİ ASLA AKSATMAYIN”

"Her şampiyona yeni bir umuttur” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bu umudumuzu, hedefimizi sizler gerçekleştirirsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Başarının birinci şartı inanmaktır. İnanıyorsanız, yolun yarısını tamamlamışsınızdır demektir. Tabi sadece başarı spor ile orantılı da değil bunu unutmayın. Eğitimlerinizi asla aksatmayın. Bizim asıl hedefimiz; Sizlerin geleceğine sahip çıkmak. Sizlerin geleceğine sahip çıkmak, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır" dedi.

Bugün 12:37 TSİ - Spor

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