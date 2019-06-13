Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:38 TSİ- Spor G: Bugün 12:40 TSİ

Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı

İlçemizde bulunan köyler arasındaki, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına düzenlenen “Gölcük Köyleri Arası 3. Futbol Turnuvası”, Kavaklı Stadı’nda açılış töreniyle başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlçemizdeki en prestijli spor organizasyonlarından birisi olan ve bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nın açılışına, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, Gölcük Köyleri Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Ergun Uzuner ile çok sayıda futbol-sever ve davetli katıldı. Açılış maçından önce protokolün kendi arasında yaptığı gösteri maçı, izleyenlere büyük keyif verdi.

TURNUVAYA 17 TAKIM KATILDI

Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle, Gölcük Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gölcük Köyleri Arası turnuvaya İcadiye, Şevketiye, Hamidiye, Beylik, Mamuriye, Siretiye, Ümmiye, Hasaneyn, Nimetiye, Sarı Su (Hacı Osman), Sofular, Nüzhetiye, Kanpara, Yeni Ferhadiye, Ayvazpınar, Lütfiye ve Selimiye köyleri katıldı. Turnuva açılış töreni protokol konuşmalarıyla başladı. Gölcük Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Ergun Uzuner, tüm sporseverleri ve futbolseverleri, Kavaklı Stadı’nda devam eden turnuva maçlarına davet etti.

“SPOR BİR KAYNAŞMA ARACIDIR”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, “Spor bir kaynaşma aracı, vasıtasıdır. Düzenlenen futbol turnuvası ile köylerimizin kaynaşması bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çok daha iyi bir düzeye çıkacaktır. Ben turnuvanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan turnuvayı tamamlamak nasip olur. İyi olan takımlar kazansın” dedi.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK İÇİNDE SÜRSÜN

Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ise, “Gölcükümüzün birçok güzel özellikleri var. Bunlardan en önemlisi ve güzeli de,  birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı başarmış ender ilçelerimizden bir tanesi olması. Bu turnuvanın dostluk ve kardeşlik içerisinde sürmesini diliyor, katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

ELLİBEŞ BAŞARILAR DİLEDİ

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi ve son konuşmayı Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaparak, “Sağlık ve başarılar diliyorum” dedi. Açılış maçının başlama vuruşunu Başkan Sezer yaparken, çekişmeli geçen karşılamadan Lütfiye 3-2 galibiyetle ayrıldı. İlk gün diğer karşılaşmalarda ise Nimetiye, Nüzhetiye’yi 3-0, Yeni Ferhadiye, İrşadiye’yi 4-2, Hamidiye de Sofular’ı 4-1 yendi.

Bugün 12:38 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Volkan Özön’den umut verici açıklamalar! mask
Volkan Özön’den umut verici açıklamalar!
Gebze’de Böyet de vazgeçti!.. mask
Gebze’de Böyet de vazgeçti!..
Merih’i yetiştiren KİY üretime devam ediyor!.. mask
Merih’i yetiştiren KİY üretime devam ediyor!..
Cengiz Kahraman menajer, Erkan Metin antrenör oluyor mask
Cengiz Kahraman menajer, Erkan Metin antrenör oluyor
Merih Demiral yine kötülerin iyisiydi mask
Merih Demiral yine kötülerin iyisiydi
İlk ziyaret Başkan Hürriyet’e mask
İlk ziyaret Başkan Hürriyet’e
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL