Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı

İlçemizdeki en prestijli spor organizasyonlarından birisi olan ve bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nın açılışına, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, Gölcük Köyleri Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Ergun Uzuner ile çok sayıda futbol-sever ve davetli katıldı. Açılış maçından önce protokolün kendi arasında yaptığı gösteri maçı, izleyenlere büyük keyif verdi.

TURNUVAYA 17 TAKIM KATILDI

Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle, Gölcük Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gölcük Köyleri Arası turnuvaya İcadiye, Şevketiye, Hamidiye, Beylik, Mamuriye, Siretiye, Ümmiye, Hasaneyn, Nimetiye, Sarı Su (Hacı Osman), Sofular, Nüzhetiye, Kanpara, Yeni Ferhadiye, Ayvazpınar, Lütfiye ve Selimiye köyleri katıldı. Turnuva açılış töreni protokol konuşmalarıyla başladı. Gölcük Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Ergun Uzuner, tüm sporseverleri ve futbolseverleri, Kavaklı Stadı’nda devam eden turnuva maçlarına davet etti.

“SPOR BİR KAYNAŞMA ARACIDIR”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, “Spor bir kaynaşma aracı, vasıtasıdır. Düzenlenen futbol turnuvası ile köylerimizin kaynaşması bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çok daha iyi bir düzeye çıkacaktır. Ben turnuvanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan turnuvayı tamamlamak nasip olur. İyi olan takımlar kazansın” dedi.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK İÇİNDE SÜRSÜN

Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ise, “Gölcükümüzün birçok güzel özellikleri var. Bunlardan en önemlisi ve güzeli de, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı başarmış ender ilçelerimizden bir tanesi olması. Bu turnuvanın dostluk ve kardeşlik içerisinde sürmesini diliyor, katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

ELLİBEŞ BAŞARILAR DİLEDİ

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi ve son konuşmayı Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaparak, “Sağlık ve başarılar diliyorum” dedi. Açılış maçının başlama vuruşunu Başkan Sezer yaparken, çekişmeli geçen karşılamadan Lütfiye 3-2 galibiyetle ayrıldı. İlk gün diğer karşılaşmalarda ise Nimetiye, Nüzhetiye’yi 3-0, Yeni Ferhadiye, İrşadiye’yi 4-2, Hamidiye de Sofular’ı 4-1 yendi.