41 FK Turu geçmek istiyor

41 FK U-16 futbol takımı, Türkiye Şampiyonası maçları için Bolu’ya umutlu gitti. Temsilcimiz 69 İl ve 119 takımın çeşitli İllerde yapılacak şampiyonasında ilimizi temsil ediyor. Ekibimiz dün ilk maçını oynadı. Kocaeli 41 FK teknik sorumlusu Murat Şahin, “Genç bir kadroyla şampiyonada mücadele edeceğiz. Turu geçmek için elimizden gelen çabayı gösterip, zorlu rakiplerle, zorlu maçlar oynayacağız. Futbolcularıma güveniyorum” dedi.