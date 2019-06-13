Yusuf Tokuş Ağrıspor’da

Daha önce Gölcükspor’da ve bir çok takımda teknik sorumlu olarak görev yapan başarılı teknik adam, eski Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Tokuş,TFF 3.Lig’in yeni takımı Ağrıspor teknik sorumluluğuna Yusuf getirildi. Ağrı spor kulübü başkanı Mehmet Yıldırım ve yönetimi ile her konuda anlaşan Yusuf Tokuş, 2019-2020 sezonunda Ağrıspor takımında görev yapacak.