Daha önce Gölcükspor’da ve bir çok takımda teknik sorumlu olarak görev yapan başarılı teknik adam, eski Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Tokuş,TFF 3.Lig’in yeni takımı Ağrıspor teknik sorumluluğuna Yusuf getirildi. Ağrı spor kulübü başkanı Mehmet Yıldırım ve yönetimi ile her konuda anlaşan Yusuf Tokuş, 2019-2020 sezonunda Ağrıspor takımında görev yapacak.
Bugün 12:41 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:43 TSİ
Yusuf Tokuş Ağrıspor’da
Daha önce Gölcükspor’da ve bir çok takımda teknik sorumlu olarak görev yapan başarılı teknik adam, eski Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Tokuş,TFF 3.Lig’in yeni takımı Ağrıspor teknik sorumluluğuna Yusuf getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz