Hürriyet'e "Diktatör" diyen Ali Güney'den bir açıklama daha

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, geçtiğimiz Salı günü İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında yaşanan gerginlikler hakkında bir basın açıklaması daha yaptı. Bilindiği üzere olayların akabinde AKP’li meclis üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan Güney Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e “Diktatör” demesi ile gündem olmuştu. Güney, bugün yaptığı geniş bir açıklama ile olayı gündemde tutmaya devam etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

KAMUOYUNA

İzmit Belediyesinin salı günü gerçekleşen Meclis Toplantısında yaşanan hadiseler hakkında aşağıdaki açıklama hasıl olmuştur.

Her şeyden önce hizmet bekleyen şehrimizde bu tür konularla gündeme gelmek bizleri fazlasıyla üzmüştür. Bu hadiselerin tekrar yaşanmadan, hep birlikte ortak akılla şehrimize hizmet etmeyi umut ediyoruz.

Bunun için öncelikle yerine getirilmesi gereken şey, insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır.

Dün muhalefet milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde en çok soru önergesi vermekle övünen ve seçim döneminde bu konu üzerinden kendini sözüm ona çalışkan gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün yetki kendisine geçince ilk meclis toplantısında ilk soru önergesini geçiştirmeye kalkmış, küçümsemiştir.

Fatma Hanım bilmelidir ki, kendisine tevdi edilen görev gibi, meclis üyelerimizin her biri de halkımızın oylarıyla seçilmiş ve yetkilendirmiştir.

Dolayısıyla verilen önergeleri küçümsemek, alay etmek, yok saymak kendi elinde olan bir hak değildir.

İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde doğup-büyüdüğü şehri gizleyip, kendini hem CHP’li dostlarımıza hem de halkımıza İzmitli olarak tanıtan ve bu yönde açıkça herkesi aldatmaya çalışan Fatma Hanım, şimdi de “Meclis çoğunluğu bende değil, çalıştırmıyorlar” bahanesini her fırsatta bir kalkan gibi kullanıp, yine halkımızı kandırmaya çalışmaktadır.

Ama maske düşmek üzeredir. Gerçeğin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

İzmit Belediyesinin Haziran ayı meclis toplantısında topu topu 9 gündem maddesine ilave olarak hazırladığımız bazı soru önergelerine en fazla 1 saatini ayırma zahmeti göstermeden, “Benim daha önemli işim var” diyen Fatma Hanım’a mecliste olduğu gibi buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, sizin en önemli işlerinizden biri de ayda bir defa yapılan meclis toplantılarını sağduyu ve sükunetle yönetmek, meclis üyelerinin hepsiyle makul diyaloglar kurmaktır.

İki de bir cevap hakkı bulunmayan 3’ncü kişilerin isimlerini mecliste anarak, “Ben de şunun gibi mi yapayım?” diyerek birilerini karalamaktan, iftira atmaktan vazgeçin.

Dün muhalefet yapamadığınız gibi bugün de iktidarı beceremediğinizi çok iyi görüyoruz.

Ak Parti ve MHP’den müteşekkil Cumhur İttifakını yok sayarak, hakaret ederek, aşağılayarak geldiğiniz yere en kısa sürede döneceğinizden hiç şüphemiz yoktur.

Son olarak, aşağıda Fatma Hanım’ın dikkate almadığı soru önergelerimizi halkımızın da bilgisine sunarken, konu hakkında açıklama yapan CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarına da seslenmek istiyorum. Gelmediğiniz, izlemediğiniz bir toplantı hakkında talimatla yaptığınız bu açıklamaların hiçbir hükmü yoktur. Kendi içinizdeki sorunları bile yalan beyanatlarla örtbas eden bir zihniyetin oturduğu yerden yaptığı açıklamalar bizim nazarımızda yok hükmündedir.

MECLİSE SUNDUĞUMUZ VE BAŞKAN HÜRRİYET TARAFINDAN DİKKATE ALINMAYAN SORU ÖNERGELERİMİZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

1-) MEHTERAN TAKIMI GERÇEKTE NE KADAR ALDI?

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Çoğunluğu, İzmit Belediyesi personelleri tarafından oluşmuş ve bando takımı olarak faaliyet gösteren, “Mehteran Takımı” olarak da eser icrasında bulunan sanatçı arkadaşlarla ilgili olarak, çok para aldıkları hususunda kamuoyu ile paylaştığınız rakam hakkında, belediye resmi ödeneklerini de ibraz ederek;

- Mehteran Takımının kaç kişiden oluştuğu, kaçının belediye personeli olduğu,

- Kaç program icra ettikleri,

- Programlarda kişi başı ne kadar ücret aldıkları hususunda halkımızın doğru bilgilendirilmesi.

(Not: Bilindiği gibi bu konuda bilinçli şekilde yıllık toplam miktarı açıklanıp, bizzat Fatma Hanım tarafından mehteran takımı hedef haline getirilmişti)

2-) YATAN PERSONELLE İLGİLİ NE YAPTINIZ?

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Belediyeler halka hizmet için kurulmuş kamu kuruluşlarıdır.

Burada hizmet, halkın seçtiği Başkan ve Meclis üyeleri ile Kamu Personeli olan memur ve işçi arkadaşlarınızın gayretli, özverili çalışmaları ile halkın vergisi yine halkımıza hizmete dönüşmektedir.

Başkandan, Meclis üyelerine ve çalışanlara kadar hiçbir kimse Belediyeyi veya hizmeti hafife alamaz.

Hele, Belediyeyi yatma yeri gibi göstererek çalışan personeli halkın gözünde itibarsızlaştıramaz.

Bu konuda haddi aşan “Özlem Şentürk” adındaki personelinizle ilgili yapılan yasal işlemleri Başkan olarak şahsınız veya görevlendirdiğiniz bir personeliz vasıtasıyla bu mecliste, meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmeniz hususundaki önergemizi oylamanızı talep ediyoruz.

(Not: Kamuoyu bu konu hakkında bir iskemleye uzatılan iki bacak ve sosyal medya paylaşımı dışında ne adı geçen şahsı görmüş, ne de işlem yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Sonunda meclisin yapıldığı gün basına bu kişinin istifa ettiği haberi servis edilmiş, şahıs ortadan kaybolmuştur. Bu işin komplo olduğu şüphesi bizce giderek artmaktadır.)

3-) KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

İzmit Cedit Mahallesi sınırları içeresinde Toplu Konut İdaresi ile protokol doğrultusunda yapılacak olan Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak, mevcut yazılı bilgi ve belgelerin özet olarak çoğaltılarak tüm meclis üyelerine 10 (on) gün içinde dağıtılmasını ve 2015 yılı ortalarında başlayan bu sürecin seyri ve gelinen son durum hakkında ilgililerin İmar ve Plan Bütçe Komisyonunun ortak toplantısında bilgilendirme yapmalarını ve ortak komisyon kararı alınarak Meclisin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda önergemizin oylanmasını ve ilgili komisyonlara havalesini talep ediyoruz.

4-) ATATÜRK NEDEN UNUTULDU?

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve bu kutlu günün 100. yılı olması sebebi ile getirmiş olduğunuz sanatçı ile ilgili olarak yapmış olduğunuz tanıtımlarda gerek billboardlarda ve gerek gazete reklamlarında Başkan ve sanatçının resmi olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini görememekteyiz.

1- Unutulmuş mudur, kasten konulmamış mıdır?

(Ayrıca Türk bayrağımız da küçük olarak ve maalesef sanatçı tarafına konulmuştur.)

2- Türk Bayrağından rahatsız mı olunmaktadır?

3- Bu reklamlarla ilgili harcamalar toplamı ne kadardır?

Soru önergemizin oylanmasını ve Başkanlık tarafından yazılı olarak meclis üyelerine cevap verilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz.

Çok değerli Meclis üyelerimizin bölgelerinde çalışmalarıyla hazırlanan bu önergelere en kısa sürede yanıtlar verilmesini umuyoruz.