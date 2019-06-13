KASKF Başkanı Murat Aydın, hafta sonu yapılan 15. Genel Olağan Genel Kurulu kongresinde 5’inci dönem başkalığına seçildi. Murat Aydın’ı, eski hakemlerimizden Selim Akman da kutladı. Akman “Sporun ve sporcunun dostu Murat Aydın başkanımıza, güven tazeleyerek devam ettiği görevinde başarılar dilerim” dedi.
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Akman, Aydın’a başarılar diledi
KASKF Başkanı Murat Aydın, hafta sonu yapılan 15.Genel Olağan Genel Kurulu kongresinde 5’inci dönem başkalığına seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz