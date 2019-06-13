Akman, Aydın’a başarılar diledi

KASKF Başkanı Murat Aydın, hafta sonu yapılan 15. Genel Olağan Genel Kurulu kongresinde 5’inci dönem başkalığına seçildi. Murat Aydın’ı, eski hakemlerimizden Selim Akman da kutladı. Akman “Sporun ve sporcunun dostu Murat Aydın başkanımıza, güven tazeleyerek devam ettiği görevinde başarılar dilerim” dedi.