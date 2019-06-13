Başkan Bıyık da maçı sahilde halkla izledi

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 elemeleri kapsamında İzlanda’ya konuk oldu. Fransa’yı yenen Milli takımın İzlanda ile oynadığı ve kaybettiği maç için Darıca Belediyesi, sahilde bulunan amfi tiyatroda dev ekran kurdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli maçı sahilde Darıcalılarla birlikte izledi.