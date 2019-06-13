A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 elemeleri kapsamında İzlanda’ya konuk oldu. Fransa’yı yenen Milli takımın İzlanda ile oynadığı ve kaybettiği maç için Darıca Belediyesi, sahilde bulunan amfi tiyatroda dev ekran kurdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli maçı sahilde Darıcalılarla birlikte izledi.
Bugün 12:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:58 TSİ
Başkan Bıyık da maçı sahilde halkla izledi
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 elemeleri kapsamında İzlanda’ya konuk oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz